Evitando polêmica, Caio Castro prefere não comentar sobre possível personagem gay: - O medo não vai me parar

05/05/2019 | 13:10



Caio Castro não queria entrar em polêmicas na festa de lançamento de A Dona do Pedaço, próxima novela das nove da TV Globo, mas acabou deixando uma dúvida no ar. Ao ser questionado sobre um suposto romance gay na trama com o personagem de Malvino Salvador, ele afirmou estar com vários medos:

- Eu tenho medo de muitas coisas, mas o medo não vai me parar. Se o meu medo fosse ser caricato, lutaria contra ele, disse.

Em entrevista, então, ele revelou se tem um medo específico neste novo desafio, mas ele ele não quis responder:

- Os medos são meus, não quero falar, despistou.

Em sua volta às novelas, ele, que começou a ser seguido por Demi Lovato, será o lutador Rock e, embora seja namorado de Fabiana, personagem de Nathalia Dill, e ex de Josiane, vivida por Agatha Moreira, ele poderá ter uma relação com Agno.

Ainda sobre seu novo trabalho, o ator acrescentou:

- Eu acho que o nosso trabalho é muito da maneira como a gente vê. Não vejo meu trabalho como um exemplo a ser seguido em vida, até porque é uma arte, uma poesia, uma história, que pode ser baseada em histórias reais, ou não, finalizou.