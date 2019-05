Do Diário do Grande ABC



05/05/2019 | 13:03



Grave acidente de trânsito nesta madrugada no Centro de Santo André deixou duas vítimas fatais.

De acordo com testemunhas, o choque, envolvendo um veículo de passeio e um ônibus intermunicipal, teria ocorrido porque o automóvel teria passado farol vermelho no cruzamento das ruas General Glicério com Siqueira Campos..



Duas pessoas morreram e outra vítima teria sido socorrida e levada a unidade de saúde nas proximidades.

Por volta das 12h50 a perícia havia sido enviada ao local do acidente.

Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde da pessoa internada.

Em breve mais informações.