À espera da solução

Do Diário do Grande ABC



05/05/2019 | 12:24



É de alarmar a informação publicada por este Diário de que há 20 anos o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento de Santo André) não consegue realizar investimentos de grande porte na rede de distribuição de água. Lamentável constatar que a última grande manutenção teria ocorrido no governo do prefeito Newton Brandão, ainda na década de 1990. A notícia cai como uma bomba na população que há muito tempo reclama, e sofre, com o desabastecimento em áreas da cidade. Isso sem contar os episódios de caos por falta d’água registrados em 2008, 2011 e 2016.

A justificativa para tamanha inoperância da autarquia municipal é a dívida de R$ 3,4 bilhões com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), resultado de decisão da Prefeitura andreense, ainda nos anos 1990 e sob administração de Celso Daniel, de pagar valor de tarifa de água inferior ao cobrado pela companhia paulista por não concordar com o preço, entre outras coisas.

Engessado, o Semasa tem se limitado a intervenções paliativas na rede, que reduzem o impacto dos vazamentos – há perda de 42% do volume adquirido junto à empresa estadual – mas sem resolver definitivamente o problema. Na verdade, fica ‘enxugando gelo’, com gasto elevado, mas sem efeito definitivo. Situação considerada “impensável” por especialista da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que sugere plano para completa manutenção do sistema.

Atual chefe do Executivo, Paulo Serra (PSDB) alega que as gestões passadas ignoraram o problema de rede que, por ser antiga, não suporta altas pressões. Ainda revela indignação por, em pleno 2019, 10% das residências do município dependerem de caminhão-pipa para ter acesso à água. Mas isso não basta.

A situação do Semasa é crítica. A população já não aguenta abrir as torneiras e nada encontrar. E o pior: ter de pagar por algo que não recebe. Problema de tal envergadura exige solução ainda mais contundente. E cabe ao poder público encontrar a saída. Para o bem do andreense.