Marina Ruy Barbosa e Giovanna Ewbank retomam a amizade

05/05/2019 | 12:10



Parece que Marina Ruy Barbosa e Giovanna Ewbank resolveram por um ponto final nas desavenças! Segundo o colunista Leo Dias, as duas tem conversado bastante na vida real e estão tentando esclarecer os rumores que teriam acabado a amizade. Além disso, a tentativa de refazer a amizade é tão válida que Gio voltou a seguir Marina no Instagram.

Para quem não lembra, durante a polêmica separação de José Loreto e Débora Nascimento, a loira - que foi madrinha de casamento de Marina- deixou de seguir a atriz no Instagram, assim como outras celebridades femininas. Na época, ela recebeu bastante críticas, o que fez até com que Bruno Gagliasso fosse a público justificar a decisão de sua mulher de cortar o laço com a suposta pivô do término de Loreto e Débora. Após isso, as duas nunca mais foram vistas juntas e a esposa de Xandinho Negrão até apagou as fotos de suas redes sociais com a mãe da Titi.

Entretanto, como nem tudo são flores, se a vida social de Marina está voltando ao normal, o mesmo não dá para ser dito sobre sua saúde. Segundo o Jornal Extra, ela teria passado muito mal no set de O Sétimo Guardião na última sexta-feria, dia 3, por conta de uma crise de ansiedade. Uma fonte contou a publicação que ela até mesmo chegou a desmaiar, mas a assessoria dela desmentiu o fato para o Extra:

Marina teve uma falta de ar um pouco mais forte, foi medicada e voltou ao trabalho assim que apresentou melhoras.

Esta não seria a primeira vez que Marina teria se indisposto por conta de ansiedade. Em uma entrevista para a Marie Claire ela contou que uma das consequências de ter seu nome associado ao escândalo de José Loreto foi que sua saúde ficou abalada. Apesar disso o Extra conta que a indisposição dela pode ser vista como um dos sintomas de sua possível gestação. O que já foi negado por seus representes ao veículo.