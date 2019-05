Isis Valverde exibe rosto de Rael pela primeira vez, diz que ele será seu único filho e entrega depressão pós parto: Me senti a mulher mais solitária do mundo

05/05/2019 | 12:10



Finalmente! Cinco meses após o nascimento do primeiro filho, Rael, Isis Valverde encontrou o momento perfeito para exibir o rostinho da criança pela primeira vez. Celebrando o Dia das Mães, a atriz concedeu uma entrevista para a revista Ela do jornal O Globo e realizou um ensaio fotográfico para lá de fofo com o pequeno, que é fruto da relação com André Resende. Para as fotos, mãe e filho combinaram os looks e até fizeram pose de ioga juntos. Através do Instagram, a atriz falou sobre a decisão de mostrar Rael ao público:

Neste dia das mãe, minha mãe e meu papai decidiram que agora estou bem grandinho e já posso conhecer vocês! Meu nome é Rael e tenho 5 meses e meio. Minha mamãe preparou uma surpresa bem bonita juntamente com o @elaoglobo especialmente para vocês que acompanham nossa família! Eu e ela esperamos vocês amanhã em uma edição super especial para o dia das mamães. , escreveu.

Durante o bate-papo, Isis Valverde foi sincera ao falar sobre os momentos difíceis que teve que enfrentar logo após o nascimento de Rael, como o julgamento dos internautas nas redes sociais após ela exibir o corpo bem recuperado semanas após o parto e a decisão de esconder o rostinho do bebê nos primeiros meses.

-Quando o Rael tinha 20 dias, me arrumei toda para ir tomar um açaí com o meu marido na esquina de casa, tirei uma foto no espelho e postei no Instagram. Nesse momento, diante dos comentários que recebi, comecei a perceber que sociedade impõe uma maternidade de anulação. Se você se arruma e consegue voltar rápido ao corpo pré-gestação por propensão genética, vão dizer que não é uma boa mãe. Isso é muito sério. Imagina uma mulher com depressão pós-parto ouvir esse tipo de comentário? Imagina se essa mulher não tem uma rede de apoio? Ela pode até pensar em se matar. Falta empatia, falta respeito, disse Isis. Ela ainda explica que as noites sem dormir a fizeram emagrecer com mais facilidade.

Para enfrentar o período de baby blues, Isis relembra que teve seu marido, André Resende, e seus pais como uma rede de apoio, mas que mesmo assim se sentiu uma mulher solitária:

-Do momento em que a minha bolsa estourou ao nascimento do Rael, foram nove horas. Preparei-me muito para o parto. E, mesmo assim, não foi fácil. Foi uma coisa muito de bicho: é preciso não brigar com a dor. A ficha só caiu no dia seguinte, quando cheguei em casa. Minha mãe tirou a roupinha dele, ele começou a chorar de frio e eu comecei a chorar de medo. E se você não tiver condições psicológicas de dar o banho na criança? E se você estiver se sentindo insegura? Tinha medo de ele se afogar na banheira, virar, cair, sei lá. Só consegui dar o primeiro banho no Rael depois que o umbigo dele caiu. A mãe recém-nascida é frágil, insegura, precisa de carinho, de um abraço. Muitas vezes, a depressão pós-parto começa no momento em que só olham para o bebê e a mulher é esquecida em um canto. Nós passamos por essa situação e por esse sentimento. Me senti a mulher mais solitária do mundo no puerpério. Mas tive uma corrente de apoio formada pela minha mãe, pelo meu pai e pelo meu marido.

Sobre a amamentação, a morena explicou que não teve grandes dificuldades, mas que não tinha leite suficiente para atende à fome de Rael:

Meu sonho era amamentar. E o Rael saiu da sala de parto no meu peito. Coisa mais linda. Nos primeiros dias, porém, tive uma rachadura no bico. Deu uma casquinha nos furículos, mas ela logo caiu. E foi só ( de dificuldade ). Rael mama muito bem, olha só o tamanho dele! Mama tanto que, depois dos três meses e meio, precisei introduzir fórmula. Na mamada das 20h e na das 23h, ele sugava meu peito, igual a um bezerro. Eu não tinha leite o suficiente. Fiquei péssima, principalmente porque no início eu não podia dar pessoalmente a mamadeira, pois eu podia atrapalhar a adaptação dele ao novo bico. Morri de medo de ele largar meu peito. Mas, ufa, ele não largou. Agora eu dou o peito e a mamadeira.

A mamãe-coruja afirma que Rael é a sua cara, mas com o corpinho do pai. Sobre o desejo de ter mais filhos, a atriz diz que já pensou em aumentar a família, no entanto, acredita que o menino será seu único herdeiro:

-Eu tinha vontade de ter mais um filho, mas hoje acho que o Rael será filho único, como eu. Quero ser uma mãe presente. Trabalho muito e não quero entregar o meu filho para babá criar, como amigas já fizeram e depois se arrependeram. Minha vida é meio nômade, cada hora estou em um lugar diferente. Se tiver que mudar de cidade, de estado ou de país, é mais fácil levar um.

Além de falar sobre a maternidade, Isis também contou como está seu relacionamento com o marido, que é modelo:

-Lógico que foi difícil no puerpério. Não tem como você chorar o dia inteiro e dar uma paradinha para transar com o marido. Você está triste. E o homem tem que entender. Mas é preciso cuidar do casamento. Na minha maternidade singular, acho saudável colocar energia na relação. É difícil para caramba cuidar da casa, do bebê e do marido. É um exercício para os dois. A conversa é o princípio e o final de tudo. Ela precisa existir no relacionamento. E eu tenho isso dentro da minha casa, explicou.

Já como pai, André foi uma grande surpresa para Isis:

André me surpreendeu muito. Ele sempre foi aquele bicho independente, surfista que, de repente, trocou a prancha por uma criança. Ele é louco pelo Rael. E respeitou toda a minha bipolaridade nos primeiros meses, quando eu começava a chorar, berrava de fome, aliás, como amamentar me deixa faminta! O pai e os irmãos dele também ficaram surpresos com o paizão que ele se tornou. Tenho orgulho. Quando o outro evolui dentro da relação e entra nos ajustes, se torna uma pessoa melhor de forma geral.

Depois da entrevista ir ao ar, Isis Valverde publicou uma foto mais natural com o filho, que aparece sem roupinha e no colo da mãe: Que seu domingo seja abençoado, disse a mamãe-coruja na legenda da postagem.