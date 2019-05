Thaila Ayala, Yanna Lavigne e mais famosos prestigiam show no Rio de Janeiro,

05/05/2019 | 12:10



O show dos Los Hermanos que rolou na noite do último sábado, dia 4, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, teve uma plateia repleta de famosos! Entre eles, Thaila Ayala e Renato Góes. O casal de noivos posou juntinho para os cliques momentos antes da banda, que está em turnê novamente, subir ao palco.

O casal Yanna Lavigne e Bruno Gissoni também esteve por lá! Os papais deixaram a filhota Madalena em casa e curtiram o show abraçadinhos.

Deborah Secco e o maridão Hugo Moura esbanjaram estilo para prestigiar o evento. Fernanda Paes Leme apostou em um camisetão e foi curtir o show bem à vontade.

Sem Rafa Brites, Felipe Andreoli posou sozinho para as câmeras. Maurício Destri também curtiu o show no Maracanã.

Juliana Knust, atriz de Jezabel curtiu o show com um look todo preto, assim como Alice Wegmann!