Tiago Iorc ressurge com novo álbum e Bruna Marquezine comemora: Que bom que tu voltou

05/05/2019 | 09:10



Tiago Iorc está de volta! O cantor pegou todo mundo de surpresa na noite do último sábado, dia 4, ao ressurgir nas redes sociais depois sumir dos holofotes por mais de ano, quando publicou um texto no Instagram no dia 7 de janeiro de 2018, avisando que iria fazer uma pausa na carreira.

Iorc deletou todas as publicações feitas na plataforma e apenas deixou a capa de seu novo álbum visual, Reconstrução, que já está disponível em todas as plataformas digitais. Esse é o primeiro álbum com músicas inéditas de Tiago desde Troco Likes, de 2015.

O álbum conta com 13 faixas e cada uma delas ganhou um videoclipe, protagonizado pelo cantor e pela modelo Michele Alves, sob direção do próprio Tiago e do diretor de fotografia Rafael Trindade. As músicas basicamente falam sobre relacionamentos e são para lá de românticas. Os vídeos ainda contam com cenas bem calientes entre o bonitão e a modelo brasileira.

Ao divulgar a foto da capa do álbum no Instagram, diversos famosos comemoram à volta de Iorc. Entre eles, Bruna Marquezine, que já foi apontada como seu affair no passado. Na caixa de comentários da publicação, a atriz escreveu:

Quando eu crescer eu quero ser igual a você, disse ela em uma primeira mensagem. Depois, celebrou: Que bom que tu voltou!

Sabrina Sato, Selton Mello, Tom Cavalcante, Kéfera, Luiz Bacci e outros artistas também comemoraram o ressurgimento do artista na internet.