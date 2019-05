‘Dia D’ contra a gripe motiva procura pela vacina na região

Miriam Gimenes



05/05/2019 | 07:49



O ‘Dia D’ da campanha de vacinação contra a gripe no Grande ABC parece ter surtido efeito. Postos de saúde na região que participaram da atividade estavam com filas e em algumas unidades foi até necessário reforço para dar conta do número de pessoas que buscavam imunização contra o vírus.

A equipe do Diário percorreu algumas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Grande ABC no começo da tarde de ontem e constatou boa presença de público. Uma das moradoras que garantiram a imunização foi a professora andreense Debora de Andrade Kubota, 35, que estava acompanhada das filhas Laura Kubota, 7 anos, e Luana Kubota, 5. “Trago elas todos os anos para vacinar e dificilmente ficam gripadas. Imunizar é o melhor remédio”. Elas estavam na Unidade de Saúde Centro, de Santo André, onde só ontem foram dadas 450 doses.

Em São Caetano, a procura foi grande também. “Só hoje (ontem) tivemos mais de 1.000 pessoas aqui. Tive de chamar reforço de profissionais”, disse a coordenadora geral do Centro de Saúde Doutor Manoel Augusto Pirajá da Silva, Neide Sartori.

Em Santo André, 8.737 pessoas foram imunizadas ontem. Em São Caetano, 3.173, e, em Diadema, 2.927. Já em Ribeirão, até as 15h, o número foi de 2.357. Em Mauá, até 12h, 3.472 pessoas. São Bernardo não respondeu ao Diário.