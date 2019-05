Furto de água aumenta 12% em um ano no Grande ABC

Bia Moço



05/05/2019 | 07:47



Os famosos ‘gatos’ feitos pela população para burlar o consumo de água foram responsáveis pelo desvio de aproximadamente 286 mil m³ do líquido em cinco das sete cidades – São Caetano não sofreu com o problema e Mauá não informou o valor. O montante poderia abastecer 5.826 famílias com até quatro pessoas, considerando o consumo de 3,3 m³ por pessoa a cada mês. Em um ano, o aumento das fraudes foi de 12% – em 2017, as ligações clandestinas registraram perda de 255 mil m³ de água.

Os dados foram informados pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) – responsável pelo controle de água no município andreense –, e pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que cuida do abastecimento de São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

De acordo com o Semasa, em Santo André, a perda em litros de 2017 foi de 180.072 m³, com 786 fraudes. Já no ano passado, embora o volume de água furtado tenha sido menor, com 161.403 m³, ocorreram 972 casos de ‘gato’. Só no primeiro trimestre deste ano, foram contabilizadas 198 irregularidades.

Já a Sabesp informou que em 2017 foi desviado das quatro cidades atendidas volume correspondente a 75.196 m³ de água em 384 fraudes. No ano passado, foram 124.270 m³ de água em 320 registros.

Os desvios são realizados por manipulação da ligação por meio de violação de lacres e cavaletes, irregularidades em hidrômetros e ligações de água clandestinas que, em sua maioria, geram vazamentos responsáveis por intensificar a perda de água.

Professor da Universidade Metodista de São Bernardo e consultor na área de saneamento e resíduos sólidos, Carlos Henrique de Oliveira ressalta que o aumento de furtos é de origem econômica. “Os altos índices de desemprego e redução da renda, por exemplo, levam as pessoas a buscar meios ilícitos de manter as condições de vida. Isso não ocorre apenas com a água, mas também com energia elétrica. O mesmo fenômeno (de redução da renda e do crescimento do desemprego) aparece no aumento dos índices de inadimplência de forma geral”, explica.

Oliveira destaca que, embora o fator causador desta situação seja o cenário econômico do País, as empresas de saneamento “precisam investir no controle e monitoramento das redes”, assim como na análise dos dados de consumo e de ocupação dos imóveis. “Há integração entre os cadastros de finanças (cobrança de impostos) e os dos consumidores de água. Com isso, é possível identificar mudanças no perfil e no comportamento do consumo dos imóveis com ligações de água e, também, no planejamento dos serviços de saneamento.”

O especialista acredita que, se houver mudanças no perfil de consumo, o órgão de saneamento pode fiscalizar in loco e verificar o que está acontecendo. “Isso tudo requer investimentos em sistemas de controle e monitoramento (sensores, medidores) por setor da cidade. Essa setorização serve também para reduzir os níveis de perdas por vazamento”, enfatizou.

O Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), de São Caetano, destacou que não há casos relevantes de furto de água no município, sendo que a perda se dá, na maioria das vezes, em vazamentos, mas em quantidade considerada baixa. A meta da autarquia é a de reduzir os percentuais atuais de aproximadamente 15% de perda para 13%.

A Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá) não retornou aos questionamentos da reportagem até o fechamento desta edição.

Autarquias ressaltam medidas de controle

Questionado sobre medidas para coibir os ‘gatos’, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) informou que, de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico (17.165/2019), a meta é reduzir o índice de perdas para 25% até 2028. A autarquia ressalta que as ações para evitar o desperdício são contínuas e definidas pelo comitê de combate às perdas.

O Semasa afirma ainda que, para as tubulações, até 2020 há planejamento de substituir 20 quilômetros de redes antigas, de ferro, por outras mais modernas, de PVC – plástico. Em nota, a autarquia disse que “outra ação importante é instalação de VRPs (Válvulas Redutoras de Pressão) em pontos da cidade onde a rede sofre mais com o aumento da pressão. Os equipamentos beneficiam tanto as redes públicas quanto as instalações internas dos imóveis”.

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informou que trabalha com equipes de caça-fraudes, que acompanham e vistoriam imóveis com o objetivo de identificar ligações irregulares.