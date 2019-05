Sífilis cresce 289% em dez anos

Bia Moço



A negligência no uso de preservativo nas relações sexuais fez aumentar o número de casos de sífilis na região, assim como em todo o País. Os registros estão principalmente entre jovens e gestantes nos últimos anos, segundo o Ministério da Saúde, que já admite a doença como surto, embora ainda não haja nenhuma campanha em vigor.

Estatísticas do Datasus, banco de dados do Ministério da Saúde, mostram que no Grande ABC o aumento de casos em dez anos foi de 288,7%, sendo 142,6% de sífilis congênita e 414,7% em gestantes (veja tabela abaixo). Já o aumento de registros da doença nas redes municipais de seis prefeituras – exceto Rio Grande da Serra – foi de 10% considerando o período de 2016 a 2018.

O cenário nacional não diverge do regional. De acordo com o boletim epidemiológico de sífilis, publicado em novembro pelo Ministério da Saúde, em comparação a 2016, houve crescimento de 28,5% na taxa de detecção da doença em gestantes e 16,4% na incidência dos casos congênitos.

Para o ginecologista Rodrigo Jibrim, especialista em endometriose e preceptor, por oito anos, do serviço de combate às doenças sexualmente transmissíveis da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), o aumento do número de casos de sífilis tem diversos fatores, mas se dá, principalmente, pela negligência no uso de preservativos. “O início da atividade sexual se dá precocemente e, às vezes, sem a orientação necessária, como o uso de preservativo”, ressaltou o médico.

Outro fator avaliado pelo especialista é que, por desinformação, muitas vezes as pessoas não sabem que o HIV – vírus transmissor da Aids – não é a única doença sexualmente transmissível. “Com a evolução dos tratamentos, as pessoas acometidas por essas enfermidades sexuais acabam não sofrendo mais tanto quanto antigamente, então é como se a população não tivesse mais medo e, por isso, está se protegendo cada vez menos, o que aumenta o número de todas as doenças sexualmente transmissíveis”, disse Jibrim.

Embora destaque que a sífilis tem alta taxa de cura – o tratamento apresenta 99,5% de eficácia –, Jibrim relembra que a doença é silenciosa. “A fase primaria, nos homens, é mais aparente. Já nas mulheres, muitas vezes, a ferida se dá internamente, na vagina, ou até mesmo no colo uterino, o que neste caso dificulta muito o diagnóstico.”

O especialista observa que há falha nas políticas públicas de prevenção e que falta informação à população. Jibrim acredita que, se houver políticas de saúde pública, informativos, campanhas em postos de saúde com o intuito de atingir a população mais carente, os índices tendem a cair.

Três cidades estão com abastecimento de preservativos abaixo do esperado

Diante de denúncias sobre a falta de preservativos nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a equipe do Diário percorreu equipamentos na região e constatou que os espaços destinados à oferta de camisinhas estão vazios. Placa indica que a pessoa deve pedir o item de proteção na farmácia dos locais. Usuários da rede ouvidos pela reportagem afirmam que a situação constrange e que, mesmo que peçam aos funcionários, são informados sobre a falta do produto.

Nas duas unidades andreenses visitadas, no Centro e na Vila Valparaíso, as cestas não continham o produto. O mesmo ocorreu em Mauá, nos postos Centro e Jardim Zaíra 2. Ribeirão Pires também sofre com a escassez. Das UBSs percorridas, apenas em São Bernardo e São Caetano as cestas estão abastecidas.

Santo André disse que houve problema na compra de preservativos pelo Ministério da Saúde no fim de agosto de 2018, impactando os municípios que contavam com insumos provenientes da pasta. Ribeirão compactua da reclamação. Em nota, o município disse que “desde o fim do último ano a cidade não recebe preservativos por parte do Ministério da Saúde”, mas que ainda consegue manter a distribuição.

Mauá e Rio Grande da Serra não retornaram aos questionamentos até o fechamento desta edição.

O Ministério da Saúde esclareceu que a distribuição de camisinhas é feita de acordo com demanda apresentada pelos Estados. Foram enviadas para São Paulo, neste ano, 40 milhões de unidades. A Secretaria de Saúde do Estado informou que a distribuição está normalizada.