Atual campeã, Kvitova estreia com vitória no Torneio de Madri

04/05/2019 | 20:27



Em grande fase na temporada, a tenista checa Petra Kvitova estreou com vitória no Torneio de Madri, neste sábado. Atual campeã da competição espanhola, disputada no saibro, a número dois do mundo derrotou a norte-americana Sofia Kenin por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h17min de duelo.

Dona de três títulos em Madri (também venceu em 2011 e 2015), Kvitova vem de troféu conquistado em Stuttgart, na semana passada. E é a única tenista a vencer duas competições nesta temporada até agora.

Em sua estreia, Kvitova deu poucas chances à 37ª do mundo. Chegou a sofrer uma quebra de saque, mas compensou o vacilo com quatro quebras sobre a rival de apenas 20 anos. Mais consistente em todos os fundamentos, principalmente o saque (foram nove aces), a checa sacramentou a vitória com facilidade.

Na segunda rodada, a checa vai enfrentar a vencedora do duelo entre a também checa Barbora Strycova e a francesa Kristina Mladenovic, que saiu do qualifying.

Ex-número 1 do mundo, a bielo-russa Victoria Azarenka também estreou com vitória neste sábado. Bateu a russa Darya Kasatkina por 7/5 e 6/4. Sua próxima adversária será a vencedora do confronto entre a norte-americana Sloane Stephens e a eslovena Polona Hercog.

Já as cabeças de chave Anett Kontaveit (14ª) e Aryna Sabalenka (10ª) se despediram de forma precoce de Madri. A primeira foi batida pela bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 0/6, 6/3 e 6/2. E Sabalenka caiu diante da experiente russa Svetlana Kuznetsova por 7/5 e 6/4.

Estrearam com vitória neste sábado a australiana Ashleigh Barty (9ª), a holandesa Kiki Bertens (7ª), Anatasija Sevastova (12ª), a casaque Yulia Putintseva, a letã Jelena Ostapenko e a francesa Caroline Garcia.