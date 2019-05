Buffett diz estar feliz com sócios da brasileira 3G

04/05/2019 | 18:11



O megainvestidor Warren Buffett disse neste sábado, 4, estar feliz com a parceria da Berkshire Hathaway com a empresa 3G Capital e abriu a possibilidade de acordos adicionais no futuro com os sócios. A 3G Capital foi fundada pelos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles, e Carlos Alberto Sicupira.

As empresas trabalharam juntas para comprar a Kraft Heinz, mas recentemente a gigante de alimentos teve de reservar US$ 15,4 bilhões para compensar perdas com aquisições mal calculadas.

Buffett reconheceu que o problema da Kraft Heinz é que eles pagaram mais do que o negócio valia. Ele disse ainda que os sócios subestimaram os desafios que os alimentos produzidos pela empresa enfrentam de concorrentes varejistas que lançaram marcas próprias.

As falas de Buffett foram feitas durante a reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway no sábado. Fonte: Associated Press.