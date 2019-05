Lulu Santos recebe homenagem de marido pelo aniversário de 66 anos de idade

04/05/2019 | 18:10



Lulu Santos que se casou recentemente com Clébson Teixeira gosta de compartilhar muitos momentos com seu esposo nas redes sociais, mas desta vez foi a vez de Clébson se declarar para o cantor por conta de seu aniversário de 66 anos de idade.

O casal que está comemorando a data em Nova York posou juntinho em uma foto compartilhada por Clébson e o mesmo nem poupou esforço para mandar logo aquele textão em homenagem ao esposo.

- Feliz Aniversário, amor! Tem sido uma constante felicidade, todo esse tempo ao seu lado, uma eterna Lua de Mel. Assim, juntos, é fácil encarar a vida de frente, mesmo diante de todos os problemas e dificuldades que possamos enfrentar no caminho. Pode até parecer clichê, mas com você aprendi que a nossa felicidade está em primeiro lugar, a vida não nos dá a oportunidade de viver duas vezes, então, 'vamos viver tudo que há para viver!' Eu realmente sou um cara extremamente feliz e grande parte disso é por sua causa, pois me dá todo o apoio, carinho e afeto que eu jamais conheci na vida! Desejo que seu dia seja uma fonte de alegria e boa disposição. Continue sendo e fazendo felizes todos que o querem bem! Continue esse homem especial,iluminado e de caráter exemplar! Te amo!

O olho chega a encher de lágrima de tão fofo. O marido de Lulu Santos chegou até a citar na legenda um trecho de Tempos Modernos uma das músicas mais famosas do cantor, mas não demorou muito tempo até que Lulu se pronunciasse e fosse agradecer o amado.

- Você me toda o coração, a mente, a alma e, claro, o corpo. A sorte é minha, é nossa, é mútuo, seu.

A publicação além de receber vários likes dos fãs e admiradores do trabalho do cantor, ainda foi curtida pelos cantores Silva, Di Ferrero e a atriz Mariana Rios. Que fofos!