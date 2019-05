No Power Couple Brasil, Faby Monarca declara: Não vim aqui para ser faxineira de ninguém

04/05/2019 | 18:10



Ninguém avisou a Faby Monarca no Power Couple Brasil que viver confinada com mais pessoas acabaria sendo um pouco estressante, porém, a loira ainda no Troca de Esposas televisionado também pela Rede Record, mostrou que não leva nenhum desaforo para casa e que gosta um pouco de um fogo no parquinho.

Desta vez, no Power Couple, a loira que é casada com Enrico Mansur acabou se exaltando na última sexta-feira, dia 3 e fez um comentário que não foi muito bem aceito por todos que ouviram e estavam presentes na cozinha. Faby fez o seguinte comentário em alto e em bom som durante a sua lavagem da louça:

- Não vim aqui para ser faxineira de ninguém!

Ela estava simplesmente reclamando que os outros casais usavam as louças. lavavam de qualquer jeito e logo em seguida colocavam na gaveta. Mas não foi só isso que gerou um certo desconforto na casa. Foram divididos alguns grupo para fazer a limpeza dos cômodos e Faby ficou no mesmo grupo de Nicole Bahls e a loira deixou bem claro durante a transmissão que adora mandar, mas que não é de obedecer porque não é um soldado.

Parece que Nicole viu que a Faby não gosta mesmo de ajudar e só de mandar, porque enquanto a Ex-Fazenda estava dando duro na limpeza, a esposa de Enrico estava deitada na beira da piscina vendo o esforço dos outros e logo em seguida começou a cochilar. É muito, né?