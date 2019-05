'Dia D' da vacinação contra gripe tem boa adesão no Grande ABC

Miriam Gimenes

04/05/2019 | 18:11



O ‘Dia D’ da campanha de vacinação contra a gripe no Grande ABC parece ter surtido efeito. Postos de saúde na região que participaram da atividade estavam com filas e em algumas unidades foi até necessário reforço para dar conta do número de pessoas que buscavam imunização contra o vírus influenza.



A equipe do Diário percorreu algumas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Grande ABC no começo da tarde deste sábado (4) e constatou boa presença de público.



Uma das moradoras que garantiram a imunização foi a professora andreense Debora de Andrade Kubota, 35, que estava acompanhada das filhas Laura Kubota, 7 anos, e Luana Kubota, 5. “Trago elas todos os anos para vacinar e dificilmente ficam gripadas. Imunizar é o melhor remédio”, analisa.

Elas estavam na Unidade de Saúde Centro, de Santo André, onde só ontem foram dadas 450 doses. “Acho que melhorou bastante a adesão em Santo André. As pessoas estão mais conscientes em relação à vacina”, disse a encarregada técnica e enfermeira da unidade Rafaely Moraes. Desde o início da campanha – que termina no dia 31 –, 5.000 pessoas foram imunizadas no local onde, só no ano passado, passaram 40 mil pessoas durante toda campanha.

O ‘Dia D’ é adotado para incentivar a aplicação da vacina. Na terça-feira, o Diário mostrou que apenas 16% do público-alvo do Grande ABC haviam sido imunizados – o grupo de foco conta com gestantes, crianças com idade entre 6 meses e 6 anos, trabalhadores da saúde, idosos, indígenas, professores e pacientes diagnosticados com doenças crônicas.

Em São Caetano a procura foi grande também. “Só hoje tivemos mais de 1.000 pessoas aqui. Tive de chamar reforço de profissionais”, disse a coordenadora geral do Centro de Saúde Dr. Manoel Augusto Pirajá da Silva, Neide Sartori.