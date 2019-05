Bebê é localizado em carro roubado abandonado em Sto.André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



04/05/2019 | 17:33



Um bebê de 1 ano foi encontrado em um carro abandonado no Viaduto Engenheiro Luiz Meira, na Vila Príncipe de Gales, em Santo André, na na noite desta sexta-feira (3). Segundo a Polícia Civil, o Volkswagen Up havia sido roubado na Vila Valparaíso, mas os bandidos só perceberam a presença da criança durante a fuga.

A vítima, pai do bebê, relatou aos policiais que foi abordado pelos criminosos quando entrava no condomínio onde mora, na Vila Valparaíso. Um deles apontou a arma e exigiu as chaves do automóvel. Ele entregou, mas não teve tempo de retirar o filho do carro, que estava na cadeirinha de segurança, no banco de trás.

Policiais do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) localizaram o veículo abandonado nas proximidades do Viaduto Luiz Meira e acharam a criança. A vítima relatou que equipamentos eletrônicos foram levados pelos assaltantes. O automóvel foi devolvido ao proprietário.

"O veículo foi abandonado, localizado e os populares perceberam a correria. Acolheram a criança e procuraram acalmá-la, embora que, pela idade, ela não tinha muita ciência do que estava acontecendo. O pai e a mãe ficaram calmos. A criança está bem, é o que importa", disse o delegado Roberto Von Hayden Júnior, que atendeu a ocorrência.

O caso está sob investigação do 1º DP (Centro). Impressões digitais deixadas no carro foram coletadas, bem como vídeo de câmeras de segurança ao redor do condomínio. Ainda não há informações sobre suspeitos.