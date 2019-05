Thiago Camilo conquista a pole position para a segunda etapa da Stock Car

04/05/2019 | 17:01



Thiago Camilo conquistou neste sábado a pole position para etapa de Mogi Guaçu, segunda da Stock Car, que será disputada neste domingo, com largada prevista para as 13 horas, no circuito Velo Cittá. Quarto colocado no campeonato (19 pontos), o piloto fez a melhor volta com o tempo de 1min27s926.

Ricardo Maurício, terceiro na classificação geral (22 pontos) ficou com a segunda colocação no grid, ao marcar 1min28s081, seguido pelo atual campeão da categoria, Daniel Serra, vencedor da primeira corrida do ano em Nova Santa Rita, que completou seu melhor giro em 1min28s141.

Vencedor das duas provas principais da Stock Car no Velo Città, Felipe Fraga, com o tempo de 1min28s181, obteve a quarta colocação. Gabriel Casagrande abre a terceira fila (1min28s311) e terá ao seu lado o experiente Ricardo Zonta (1min28s380).

A sétima posição ficou com Marcos Gomes (1min28s323), que travou boa briga com Rubens Barrichello (1min28s359), que ficou à frente de Gaetano di Mauro (1min28s437), nono classificado. Diego Nunes (1min28s455) obteve o décimo lugar.

Pentacampeão da Stock car, Cacá Bueno terá de fazer uma corrida de recuperação, ao largar na 21ª colocação (1min28s574). Única mulher na corrida, Bia Figueiredo marcou o tempo de 1min28s671 e vai largar em 23º lugar. Já Marcel Colleta, de 17 anos, o piloto mais jovem a dirigir um carro de Stock Car, vai largar na 17ª posição.