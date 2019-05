Kim Kardashian recebe quase dois milhões de reais por postagem no Instagram

04/05/2019 | 16:10



Apesar de não ser tão rica quanto Kylie Jenner, Kim Kardashian não tem do que reclamar! De acordo com o TMZ, a empresária recebe até 500 mil dólares, quase dois milhões de reais, por postagem no Instagram!

O site contou que descobriu a informação por conta de um processo que Kim está movendo contra uma empresa de roupas que usou a imagem dela para lucrar. Nele, ela pede cinco milhões de dólares, quase 20 milhões de reais, alegando que este valor corresponde a capacidade dela de fazer dinheiro, já que ela cobra o valor mencionado acima por cada postagem! Além disso, ainda segundo o site, no documento, ela conta que frequentemente recusa acordos para divulgar marcas via redes sociais porque não quer seu nome associado a algumas empresas.

Por falar em meios legais, parece que a Kardashian está empenhada em entrar de vez no campo do direito! Na última sexta-feira, dia 3, ela postou em seu Twitter a notícia de que, junto de seu advogado, havia conseguido libertar um homem que estava há 22 anos na cadeia por porte de drogas leves:

- Nós fizemos de novo! Tivemos a melhor conversa com esta família e meu advogado que acabou de conseguir liberar o amado Jeffrey, em Miami. Ele obteve uma sentença de 22 anos por estar envolvido em um caso de porte de drogas leves. Ele ficou preso muito tempo, mas me dá muita alegria financiar este tipo de trabalho.

Parece que, apesar de todas as polêmicas em que ela se envolveu, a vida dela está indo cada vez melhor!