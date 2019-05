Amy Schumer brinca com o final da gravidez: Deve ser irritante para todos

04/05/2019 | 16:10



Amy Schumer aproveitou que está na reta final da gestão e compartilhou na última sexta-feira, dia 3 uma foto em seu Instagram fazendo uma brincadeira com este momento de sua vida. A comediante que está aparece vestida com uma camiseta amarela dobrada escrito: eu odeio as segundas-feiras, parece ter acabado de fazer um exame.

Assim como a gravidez de Sabrina Sato, a de Amy Schumer parece não ter fim. Como qualquer senso de humor de um comediante, o de Amy está super em alta e na legenda da publicação ela compartilhou:

- Oh sim, vocês também sente como se eu estivesse grávida há muito tempo? Deve estar ficando irritante para você que eu ainda estou grávida. Bem, imagine eu como mãe me sinto...

E é claro que depois da foto compartilhada os fãs encheram de carinho a comediante e brincaram muito com a legenda publicada!