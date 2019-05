Adeus Medina! Anitta pode estar de affair com Mc Rebecca, segundo colunista

04/05/2019 | 16:10



A vida amorosa de Anitta continua para lá de agitada! Após os rumores sobre um possível envolvimento dela com Gabriel Medina terem se acalmado, a colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia revelou que a cantora estaria tendo um affair com a funkeira Mc Rebecca!

Segundo a colunista, desde o último mês de março, quando a dona do projeto Kisses completou 26 anos de idade, as duas estão sendo vistas juntas. Inclusive, Fábia afirma que a aparição mais recente delas foi em um festival realizado no Rio de Janeiro, na última terça-feira, dia 30. Apesar de não ter sido contratada para performar no evento, a colunista afirma que Rebecca passou o tempo todo acompanhando o show de Anitta no camarim.

Além disso, anteriormente ainda durante o aniversário de Anitta, a ex-empresária dela, Kamilla Fialho, deu as caras provocando a surpresa de muita gente? Pois, bem! Fábia contou que o verdadeiro motivo por trás da aparição seria o fato de que Kamilla é quem empresaria Rebecca e Anitta queria a presença da outra funkeira na farra!

E para quem pensa que as novidades sobre a funkeira acabaram, está enganado! A cantora tem um show na Angola marcado para este sábado, dia 4, e, segundo o site angolano Platina Lite, ela desembarcou em Luanda na última sexta-feira, dia 3 e de lá pegou um voo para ir à Angola. Além de ter posado com os fãs que a estavam aguardando, o site contou que a brasileira declarou que está muito ansiosa para se apresentar para os angolanos.

Realmente, parece que 2019 está sendo o ano do amor e do jogo para a cantora!