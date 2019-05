Tatá Werneck assume que já pensou em colocar o nome da filha de Sandy

04/05/2019 | 15:10



Tatá Werneck que está pra lá de animada com a gestação que está nos três meses, comentou em uma entrevista para a revista Claudia que ela já pensou em alguns nomes juntamente com Rafael Vitti, para colocar na bebê.

- Estava no hospital fazendo um exame, e a Sandy cantava na Tv. Acho que ela se mexeu. É um sinal de que gostou!

No entanto, a apresentadora do Lady Night, televisionado pela Rede Globo assumiu que apesar da garotinha ter gostado do nome, ela ainda decidiu qual realmente dará para a bebê.

- O Rafa gosta dos nomes simples. Eu gosto dos que têm alguma mensagem e que são compostos, tipo Maria do Céu Estrela. Por enquanto, é minha princesa, minha rainha.

O único problema é que nunca sabemos quando Tatá está falando sério ou não, né?