Após sair da clínica psiquiátrica, Britney Spears compartilha fotos de um ensaio

04/05/2019 | 15:10



Britney Spears que estava internada até a semana passada em uma clínica psiquiátrica, parece que está quer começar uma nova página do seu caderno da vida e retomar a carreira musical que ela deixou antes de entrar na clínica.

A cantora usou as suas redes sociais na última sexta-feira, dia 03 para compartilhar algumas fotos de um ensaio que ela participou. E convenhamos, com as fotos que ela publicou a princesinha do Pop parece estar super bem.

Britney está toda trabalhada em um vestidinho preto e para ajudar na composição da fotografia, o fundo desta imagem é todinho vermelho. A cantora também compartilhou alguns vídeos dos bastidores deste projeto das fotos que parece ter sido realizado em sua própria casa.

E agora, será que vem nova música ou álbum por aí? Estamos torcendo para que seja logo!