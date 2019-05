De repouso após cirurgia, Luana Piovani fala sobre relação com Pedro Scooby: A gente vai voltar

04/05/2019 | 13:10



Após realizar uma cirurgia no joelho, Luana Piovani recorreu às redes sociais para bater um papo com seus seguidores e fãs. Em seu canal no YouTube, a atriz, que está no Rio de Janeiro, foi sincera ao falar sobre sua relação com o surfista Pedro Scooby, de quem se separou em março deste ano, logo após eles se mudarem para Cascais, em Portugal.

Depois de uma fã pedir a reconciliação dos dois, Luana explicou:

- A gente vai voltar. Na verdade, a gente nunca vai deixar de ser, gente. Mas agora a gente precisa de um tempo para se reestruturar. Ele precisa dar um passo na vida dele, na verdade ele já até deu e está dando, mas no momento eu não posso dividir essa experiência com ele. Ele tem que viver isso sozinho, disse ela.

Em seguida foi questionada se está solteira e ela foi enfática:

- Sim, gente!, frisou, sem dar maiores detalhes.

Piovani ainda aproveitou o bate-papo com os fãs para fazer elogios a Pedro Scooby, que está cuidando dos três filhos deles em Portugal enquanto ela se recupera da cirurgia no Rio de Janeiro:

- Eu nunca nem sonhei que ele poderia ser tão bom. Eu não pensava nesse lugar que alcançou. Tive que cortar na carne, mas deu certo.

Pais de Dom, primogênito da família, e dos gêmeos, Liz e Bem, Luana e Scooby revelaram a separação no dia 9 de março. Essa é a segunda vez que eles rompem o casamento. Eles se relacionam desde 2011, quando trocam beijos pela primeira vez durante o Carnaval.

Scooby não comentou em suas redes sociais sobre a declaração de Luana Piovani. No entanto, mostrou como está sendo a rotina ao lado dos filhos, enquanto a loira está de passagem pelo Brasil. O surfista confessou que estava com saudades do dia a dia em casa e também marcou a atriz na publicação, revelando que tomou banho no banheiro dela e até usou os cremes da ex.

- Hora do banho é sempre aquela loucura. Eles me deixam de cabelo em pé. Mentira. Fico maluco nada. Me divirto com essas coisinhas e com essas bundinhas. O Bem está assado e vou passar pomadinha. Vou usar até aquele slogan, tem vida mais barata, mas não presta, não. Estava com saudade disso. Essa vida maravilhosa de comer bem. Não aguentava mais comer em restaurante. Acabei de tomar banho com todos aqueles cremes da Luana maravilhosos, meus cabelos estão sedosos. Nossa, que saudades que eu estava desta vida.