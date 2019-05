Em festa de 15 anos, Mel Maia troca de look três vezes e shows funk dominam a noite,

04/05/2019 | 13:10



Mel Maia armou um festão para comemorar seus 15 anos de idade! Na última sexta-feira, dia 3, a atriz reuniu amigos e familiares em uma casa de eventos no Rio de Janeiro. Para a ocasião, a debutante surpreendeu e usou três looks ao longo da noite. O primeiro deles foi parece receber os convidados. O pretinho não tão básico assim, contava com detalhes transparentes e uma fenda generosa nas pernas.

O segundo look da noite fez Mel Maia parecer uma verdadeira princesa! A atriz posou ao lado dos familiares enquanto exibia o visual que escolheu para entrar na festa.

O mesmo vestido brilhante e rodado foi usado para a atriz, que voltará às novelas em A Dona do Pedaço, dançar a tradicional valsa de debutante com o pai, Luciano. Para completar o visual, Mel usou uma coroa cheia de brilhos.

O terceiro vestido da noite foi uma aposta da atriz para ficar mais à vontade durante a festa e poder se jogar na pista. Na hora do Parabéns, Mel foi recebida com um bolo gigantesco e todo colorido e inspirado no tema da festa, galáxia.

A atriz se jogou nos shows de funk que marcaram a festa! Com o vestido mais curtinho e todo brilhante, a atriz dançou com o pai e também com as amigas. Para animar a noite e fazer todo mundo rebolar até o chão, Mel recebeu o Dj FP do Trem Bala, MC Niel e DJ Rogerinho do Querô.