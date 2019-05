Lady Gaga exibe look e avisa: Eu não raspo minhas pernas há quatro dias

04/05/2019 | 13:10



Muitas famosas não estão nem aí para as críticas e, de vez em quando, revelam seus pelos nas axilas ou nas pernas, até mesmo em ensaios sensuais, em eventos de gala e em lançamentos de filmes, como é o caso de Lady Gaga!

Eu não raspo minhas pernas há quatro dias, o que dá o toque final no look, escreveu ela na legenda da foto acima, em que aparece exibindo o visual escolhido para uma viagem de avião rumo a Nova York, nos Estados Unidos, onde ela marcará presença durante o Baile do Met.

O clique foi compartilhado no Instagram da cantora, que se nem tivesse atentado para o fato de suas pernas não estarem depiladas, os seguidores nem notariam, não é mesmo? Gaga será uma das anfitriãs do Met Gala ao lado da editora da Vogue norte-americana, Anna Wintour.