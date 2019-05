Chris Brown polemiza ao chamar Rihanna de rainha em post e Justin Bieber defende rapper: Lendário

04/05/2019 | 13:10



Eita! Parece que Chris Brown teve seu nome envolvido em algumas polêmicas na última sexta-feira, dia 3, no Instagram. Para começar, o rapper deixou um comentário para lá de ousado numa publicação feita por Rihanna. A cantora andou divulgando seus produtos e marcas em seu perfil e, em uma dessas postagens, Brown elogiou a ex-namorada, pedindo ainda para que ela voltasse a lançar músicas logo.

Prestes a quebrar a internet. Continue ascendendo, rainha, escreveu ele na caixa de comentários da publicação, em que Rihanna aparece vestido apenas uma lingerie sexy.

Em seguida, Chris Brown reforçou um pedido que muitos fãs da beldade fazem nos últimos tempos:

Por favor, música em breve, finalizou.

Mas apesar de muitos internautas concordarem com o pedido de Chris Brown para que a morena lance novas músicas, o rapper recebeu uma enxurrada de críticas por conta do comentário elogioso à Riri. Isso porque, ninguém esqueceu o relacionamento polêmico que os dois tiveram, que terminou em agressão. Para quem não se lembra, Brown agrediu Rihanna em 2009 após uma discussão. Ela chegou a ser hospitalizada e teve a foto de seu rosto machucado estampada na manchete de diversas publicações. O episódio foi parar na justiça e o cantor cumpriu sua pena.

Desculpa, não consigo me imaginar vendo um homem quase matando uma mulher de bater nela e perdoar ele, escreveu uma seguidores.

Fica longe dela!, pediu outro.

Você só pode estar de brincadeira, né?, indagou um terceiro.

Tem que ter coragem, porque noção não tem, escreveu uma brasileira.

O comentário de Chris Brown rendeu mais de 17 mil curtidas, além de quase dois mil comentários em resposta a ele. Em meio à tantas críticas, alguns usuários sugeriram que os dois já superaram o passado: Chris Brown, nós amamos um ex/amigo apoiador. O amor é incondicional e real, escreveu um seguidor.

E entre os defensores de Brown está Justin Bieber! Apesar do cantor não comentar a declaração do rapper para Rihanna, o marido de Hailey Bieber usou seu próprio Instagram para tecer uma série de elogios para o amigo. Na publicação, Bieber diz que Brown é a soma do talento de Michael Jackson e 2Pac, definindo o artista como uma equação lendária.

Na legenda, explicou: Todo mundo quer esperar até que as pessoas morram para lhes dar o crédito que merecem. Estou fazendo isso agora pois quando o CB morrer depois de uma vida longa e cheia, vocês sentirão falta do que esteve na sua frente o tempo todo? Confie em mim, vocês verão. As pessoas que (não) olham para o talento do homem por causa de um erro que ele fez? Vocês precisam reavaliar! Te amo, Chris Brown