Vacilou, deu mosquito

Diário do Grande ABC



04/05/2019 | 11:57



Assustador. Não há outra palavra para definir o avanço no número de casos de dengue contabilizados no Grande ABC nos primeiros três meses de 2019. Em quatro das sete cidades, são 103 ocorrências, contra 25 registradas no mesmo período do ano anterior em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá. O que equivale a 312% de aumento.

Diante de tamanho crescimento, é inevitável que se procure as causas para índice tão negativo. E aí os especialistas apontam duas linhas. A primeira é o relaxamento da população em relação às campanhas de prevenção, comportamento que advém da queda no número de doentes do ano passado. A segunda, tão grave quanto, é a falha dos setores públicos no tocante à conscientização dos munícipes de que o perigo é real e pode ser agravado pelo desleixo de cada um.

O caso mais emblemático é o de Mauá. Em 2018, o município teve apenas duas pessoas doentes. Neste ano, já são 36. Impressionantes 1.700% de variação. Não tem como desassociar o crescimento exponencial da enfermidade com a crise política sem precedentes que assola o município desde o fim do ano passado, com duas prisões do prefeito eleito Atila Jacomussi, o que resultou na cassação do mandato.

Só como exemplo, a capacitação de profissionais da saúde a respeito das arboviroses, que deveria ocorrer amanhã, foi cancelada pela equipe da atual chefe do Executivo, Alaíde Damo. Em momento tão delicado, é incompreensível que tal iniciativa seja postergada. Ao contrário. Essa e outras tinham de ser levadas a efeito!

Em Santo André, a situação também é crítica. A expansão foi de 616,6%, passando de seis para 43 casos de dengue de um ano para o outro. Em São Caetano, dobrou (seis para 12).

O alerta está dado. Passou da hora de atacar tal problema. Houve época em que o Consórcio Intermunicipal assumiu o combate ao mosquito e as ações foram realizadas em conjunto. É preciso que todos arregacem as mangas. Pelo bem da população do Grande ABC.