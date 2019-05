Termomecanica anuncia investimento de R$ 80 milhões

Da Redação



05/05/2019 | 07:20



Consolidados os resultados financeiros de 2018, a Termomecanica anuncia investimentos de R$ 80 milhões entre 2019 e 2021, sendo grande parte destinados à ampliação e consolidação da fabricação de alumínio.

Do total de recursos, cerca de R$ 50 milhões estão sendo empregados na compra de equipamentos e adequação da infraestrutura para que a companhia passe também a fundir os lingotes de alumínio, matéria-prima para a fabricação de tubos e vergalhões. Como até então esses produtos eram comprados no mercado, parte desse material fundido será para suprir a demanda interna, e o excedente será para atender o segmento de linhas de transmissão de energia. O objetivo é que essa nova fase entre em produção no segundo semestre de 2020.

A Termomecanica, indústria de transformação de cobre e suas ligas sediada em São Bernardo encerrou 2018 com receita bruta da ordem de R$ 1,65 bilhão, alta de 33%. O lucro líquido foi de R$ 149 milhões, 10,5% superior em relação ao ano anterior.

Para 2019, de acordo com a empresa, as expectativas são promissoras, com tendência de crescimento nos mercados interno e externo. “Os números de 2018 foram positivos e não houve perda de desempenho operacional versus 2017, ano em que a variação dos metais apresentou-se acima da média histórica, culminando, assim, em um resultado bruto bastante favorável. Nosso desempenho comercial em 2018 foi um destaque e pudemos alcançar excelentes resultados em nossas operações, com a receita líquida crescendo 34,7%”, explica Regina Celi Venâncio, presidente da Termomecanica.

O volume total de vendas superou 76 mil toneladas, representando crescimento de 5,6% em relação a 2017. As vendas da Termomecanica em 2018 destacaram-se pelo crescimento de market share, tanto no mercado interno – que cresceu 4,3%, quanto no externo, que ampliou em 11%. Por outro lado, as margens foram afetadas pela queda de 11% no preço das commodities de cobre no 2° semestre de 2018.

O grupo de produtos que apresentou resultados mais expressivos foi o de laminados e vergalhões, tanto internamente como nas exportações. As vendas tiveram maior expressão nos segmentos de construção civil (13%) e mecânica e metalurgia (4%). No mercado externo, os maiores compradores foram os Estados Unidos e países da América Latina.