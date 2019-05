Petrobras anuncia altas de 2,57% ao diesel e 3,4% ao gás de cozinha

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



04/05/2019 | 07:27



A Petrobras decidiu aumentar o preço médio do diesel comercializado nas refinarias em R$ 0,057 por litro a partir de hoje. O custo da gasolina, por sua vez, permanecerá inalterado. Com o reajuste de 2,57%, o valor do diesel passará de R$ 2,24 por litro para R$ 2,30.

O último reajuste feito pela Petrobras no diesel ocorreu no dia 18 de abril, quando a estatal promoveu alta de R$ 0,10 por litro, valor que correspondeu a um aumento de 4,8% no preço médio do produto. Seis dias antes, a estatal havia anunciado uma elevação de 5,7% no diesel, mas suspendeu o ajuste após pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), que manifestou preocupação com as ameaças de uma nova greve dos caminhoneiros.

Questionados se com o novo aumento do combustível o risco de paralisação pode ser retomado, caminhoneiros ouvidos pela equipe do Diário dizem que, por enquanto, não é cogitada nova greve. Em maio de 2018, a categoria parou o País por 11 dias em protesto ao aumento do combustível.

Segundo a Petrobras, o reajuste leva em consideração os mecanismos de proteção, através dos derivativos financeiros, e as variações de demais parcelas que compõem o PPI (Preço Paridade Internacional) com destaque para redução recente do frete marítimo. “A Petrobras reafirma a rigorosa observância do alinhamento de seus preços com a paridade internacional”, diz em nota.

Na avaliação do presidente do Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do ABCDMR), Wagner de Souza, a política de preços da Petrobras está ficando “insuportável” tanto aos revendedores quanto aos consumidores. “De novo um aumento. Mais R$ 0,06. Já passou da hora de o governo cobrar plano a curto e médio prazos da estatal, buscando eficácia nos processos de extração e refino para trazer redução no custo do produto.” Nos postos do Grande ABC, o litro do diesel gira em torno de R$ 3,69 a R$ 3,79. O custo da gasolina segue na média de R$ 4,24.

GÁS - A Petrobras também vai reajustar o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) residencial em 3,43%, em média, a partir de amanhã. Com isso, o botijão de 13 quilos de gás de cozinha vai custar R$ 26,20 às distribuidoras, sem a cobrança de tributos. O último reajuste ocorreu no dia 5 de fevereiro, exatamente há três meses, quando o valor do gás de cozinha havia subido para R$ 25,33 às distribuidoras.

Em nota, o Sindigás (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo) informa que as distribuidoras associadas à entidade foram comunicadas ontem, e que o reajuste oscilará de 3,3% a 3,6%, conforme a localidade.