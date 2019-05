03/05/2019 | 22:45



A Coreia do Norte disparou um míssil de curto alcance não identificado na direção do Mar do Leste no sábado, disse o Comando Conjunto da Coreia do Sul (JCS, na sigla em inglês).

O norte "disparou um míssil da cidade de Wonsan, na costa leste, na direção leste às 9h06 de hoje", afirmou o JCS em comunicado. Autoridades sul-coreanas e norte-americanas "estão analisando detalhes do míssil", acrescentou.