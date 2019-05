Notícias da semana - 29 de abril a 5 de maio

Da Redação



05/05/2019 | 07:00



AMÉRICA DO SUL

Manifestações contra governo geram caos geral na Venezuela

A Venezuela tem vivido dias de turbulência por causa de série de manifestações contra o governo do atual presidente Nicolás Maduro. Na semana passada, conflitos pelas ruas da capital Caracas entre os oposicionistas e as Forças Armadas chamaram a atenção do mundo. A guerra civil resultou (até o fechamento desta edição do Diarinho) em duas mortes e cerca de 100 pessoas feridas devido a atropelamentos, bombas, tiros e confrontos armados diretos.

As ações dos manifestantes estão sendo lideradas por Juan Guaidó, autoproclamado presidente venezuelano, que bate de frente com as ações de Maduro, desde janeiro no comando do país sul-americano em mandato não reconhecido pela oposição. O projeto de Guaidó, chamado de ‘Operação Liberdade’, tem forte participação da população e conta com apoio de mais de 50 nações em todo o mundo, incluindo Estados Unidos e Brasil. Para o atual comandante venezuelano, os protestos são vistos como atividade de golpistas – incluindo influência do governo norte-americano.

Além dos problemas políticos, a Venezuela tem vivido caos social por causa da pior crise econômica de sua histórias. Nos últimos anos, a chegada de itens aos mercados está cada vez menor, a população tem enfrentado escassez de remédios, o desemprego ultrapassou 40% dos trabalhadores e a estimativa para este ano é que a economia deve encolher 25%. O país possui as maiores reservas de petróleo do planeta e o preço de seus barris para venda internacional tem despencado cada vez mais.

CULTURA

Beth Carvalho, ícone do samba, morre aos 72 anos

Considerada a madrinha do samba, a cantora Beth Carvalho morreu aos 72 anos. Ela estava internada em hospital no Rio de Janeiro desde 8 de janeiro, local no qual recebia parentes e amigos para cantar e conversar, e não resistiu a infecção generalizada.

Ela conquistou o público ao longo de 50 anos de carreira ao interpretar canções como Andança, Vou Festejar e Coisinha do Pai, esta última seu maior hino. Ela deixa 33 discos e quatro DVDs, além de ter ‘descoberto’ talentos diversos, a exemplos do cantor Zeca Pagodinho e do grupo Fundo de Quintal.

ORIENTE

Imperador japonês abdica do trono para seu filho assumir

O Japão tem novo imperador. Trata-se do príncipe Naruhito, 59 anos, que assume o posto após seu pai, Akihito, 85, abdicar do trono oriental depois de três décadas. Esta é a primeira vez que um monarca deixa título para trás em vida em mais de dois séculos de história do país.

A cerimônia de ‘desistência’ ocorreu na terça-feira (30), com Naruhito tendo assumido o papel um dia depois. Outro entronamento formal está agendado somente para o mês de outubro, no segundo semestre. Sua era imperial será chamada de Reiwa, união das versões orientais das palavras ordem e harmonia.

Apesar da existência da figura do imperador, o Japão é comandado pelo primeiro-ministro (espécie de presidente) Shinzo Abe.