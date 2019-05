Maior bola de chiclete tem mais de 50 centímetros

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



05/05/2019 | 07:00



Grande parte da graça de se consumir uma goma de mascar passa pela possibilidade de se mastigar o item e soprá-lo pela boca para formar chamativa bola. A elasticidade dos chicletes permite ‘bolhas’ de tamanhos pequenos e médios, mas o norte-americano Chad Fell desenvolveu técnica que o fez ter o recorde de maior bola de chiclete soprada no Guinness World Records, com diâmetro (segmento de reta que atinge dois pontos dentro do círculo tendo passado por seu centro) de 50,8 centímetros.

O feito foi marcado em 24 de abril de 2004. Na ocasião, ele misturou três chicletes e realizou a ação lentamente sem a ajuda das mãos. Apesar de ter todo o cuidado, Fell soprou o máximo que pôde até que a estrutura do doce não aguentou e explodiu em seu rosto – a bolha era maior que sua cabeça. É possível ver sua habilidade em ação em alguns vídeos na internet nos quais mostra a facilidade que tem para a atividade.