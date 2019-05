Jonas Brothers confirmam lançamento de álbum inédito

Da Redação



05/05/2019



O retorno do grupo Jonas Brothers não para de agitar o mundo pop. A nova etapa dos irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas foi revelada na semana no dia 22, quando anunciaram o álbum Happiness Begins (algo como A felicidade começa, em tradução para o português), com lançamento marcado para 7 de junho. Até mesmo uma possível arte da capa do disco foi mostrada no Instagram (@jonasbrothers) em postagem com o anúncio oficial do projeto.

O último álbum completo dos norte-americanos foi Lines, Vines and Trying Times (2009), com o trio se separando em outubro de 2013 e iniciando projetos solos. A banda retomou atividades depois de seis anos e a confirmação veio em fevereiro, com o lançamento do single Sucker. Em abril, foi a vez de apresentar a faixa Cool. Desde então, o trio tem realizado pequenos shows surpresas nos Estados Unidos, mas uma turnê oficial ainda não foi confirmada – o que provavelmente deve ocorrer após a chegada do novo disco.

Os Jonas Brothers iniciam atividades em 2005, mas foi a partir de 2007 que começaram realmente a chamar a atenção do público e do mercado fonográfico. Entre os sucessos de sua trajetória estão S.O.S., Hold On, When You Look Me in The Eyes, L.A. Baby e Your Biggest Fan. A popularidade era tamanha que estiveram em filmes, casos de Camp Rock (2008) e do projeto Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009), além de estrelar o seriado próprio Jonas L.A. (2009-2010), do Disney Channel.