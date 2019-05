Do Dgabc.com.br



03/05/2019 | 21:09



A alta umidade na atmosfera influenciará as condições de tempo em todas as cidades do Grande ABC durante o fim de semana.

O céu ficará com nebulosidade variada em ambos os dias e há previsão de pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde de domingo.

As temperaturas permanecem estáveis, sendo a mínima de 16°C e máxima de 29°C.