Elenco do Santo André é homenageado pelo título

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



03/05/2019 | 21:03



O Santo André encerrou ontem mais um ciclo. O elenco, que conquistou a vaga na elite do Campeonato Paulista e sagrou-se campeão da Série A-2, se despediu com desfile pelas principais ruas da cidade em carro do Corpo de Bombeiros e teve direito a confraternização na sede social do Ramalhão, no Parque Jaçatuba.



Com exceção dos atletas formados no clube, os demais tinham vínculo até o fim do torneio e foram liberados, mas não estão fora dos planos. Alguns serão chamados para conversar com foco na Copa Paulista, que começa em junho. O técnico Fernando Marchiori segue para Águas de Lindoia, hoje, onde fará o curso da CBF para obter a Licença A, exigência para trabalhar no Paulistão.



A boa notícia para o elenco é que o salário que estava atrasado e outras pendências financeiras foram quitados pelo clube, assim como houve divisão de parte dos R$ 280 mil que o Santo André recebeu pelo título da Série A-2. “Acho que fico mais feliz em assinar os cheques do que com o troféu”, brincou o presidente do clube, Sidney Riquetto.



Entre os jogadores do elenco revelados no clube, o meia-atacante Guilherme Garré já tem destino certo. Ele será emprestado até o fim da temporada ao Remo-PA, que disputa a Série C do Brasileiro. Já o zagueiro Héliton, que interessava ao Bragantino, também está no radar do Figueirense, ambos na Série B. Os catarinenses fizeram proposta oficial, mas o acerto depende de pagamento de dívida que vem rolando desde o empréstimo do volante Dudu Vieira – hoje cedido ao Vitória – ao clube, na temporada 2017.