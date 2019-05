Petrobras reajusta preço médio do diesel em 2,57%; gasolina fica inalterada

03/05/2019 | 20:33



A Petrobras decidiu aumentar o preço médio do diesel comercializado nas refinarias em R$ 0,0577 por litro a partir de sábado; já o preço da gasolina permanecerá inalterado. A informação consta do site da empresa, no qual a petroleira lista os valores praticados em 37 postos de suprimento do mercado nacional, para a gasolina, o diesel S10 e o diesel S500. Com o reajuste de 2,57%, o preço do diesel passará de R$ 2,247 por litro para R$ 2,3047.

O último reajuste feito pela Petrobras no diesel ocorreu no dia 18 de abril, quando a estatal promoveu uma alta de R$ 0,10 por litro, valor que correspondeu a um aumento de 4,8% no preço médio do produto. Seis dias antes, a estatal havia anunciado uma elevação de 5,7% no diesel, mas suspendeu o ajuste após um pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, que manifestou preocupação com as ameaças de uma nova greve dos caminhoneiros.