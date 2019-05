Loira para novela, Monica Iozzi pensa em raspar cabelo após gravações

03/05/2019 | 18:58



A atriz Monica Iozzi, que está no elenco da novela de A Dona do Pedaço, novela das 9 que estreará em 20 de maio, no lugar de O Sétimo Guardião, afirmou que pensa em raspar o cabelo após as gravações.

A ex-CQC precisou mudar o visual para viver a personagem Kim, uma especialista em internet. "Quando fui tingir o cabelo, era a única morena do salão. Que fetiche é esse com o loiro? Chama muito a atenção. Tava passeando com meu cachorro esses dias, de moletom e largada, mas um homem parou o carro e falou comigo", afirmou durante evento de apresentação da novela na noite de quinta-feira, 2, segundo o site Gshow.

"Tem que secar todo dia e gastar milhões de reais. A ideia foi minha, então, estou feliz e vou abraçar esse desafio agora", continuou, sobre seus novos cabelos.

Porém, Monica Iozzi revelou a possibilidade de passar por uma mudança radical ao término das gravações: "Talvez eu raspe depois da novela".