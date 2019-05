Bandidos assaltam rede de fast food na Avenida Perimetral, em Santo André

Lorena S. Ávila

Especial para o Dgabc.com.br



03/05/2019 | 18:53



Dois assaltantes armados renderam duas funcionárias dentro de uma unidade do Subway, nesta sexta-feira (3), na Avenida Perimetral, em Santo André. A ação aconteceu por volta das 12h. Segundo relato, os bandidos estavam vestindo calça jeans, camisa, óculos escuro e boné. Um deles apontou a arma para as funcionárias e exigiu que entregassem o dinheiro guardado no cofre, sem pressionar o alarme de segurança. Enquanto o outro ameaçava e observava a movimentação. A loja não tinha clientes no momento do roubo.

A gerente da loja, Luana Almeida, 29 anos, conta ainda não saber ao certo o tamanho do prejuízo, porém estima que os bandidos tenham levado de R$ 5 a R$ 8 mil. O valor corresponde ao faturamento desde sexta-feira passada (27). “Eles devem conhecer bem a rotina do estabelecimento, porque sabiam do local onde o dinheiro fica armazenado”, observa Luana. Objetos, pertences e produtos não foram roubados.

O Diário teve acesso as imagens registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Os dois bandidos pareciam calmos e logo após a ação saíram andando pela rua com as embalagens de lanche, repleta de dinheiro, nas mãos.

De acordo com a atendente, Caroline Caetano, 20, que está grávida de 2 meses, eles ameaçavam atirar nela e em sua colega o tempo todo.“Eu fiquei com muito medo. Nunca passei por isso e me sinto em estado de choque até agora”, desabafa Caroline, que se preocupa com uma possível represália.

O proprietário da franquia, Anderson Santos Martins, 39, empresário de Santo André, está revoltado com a situação. “Não é a primeira vez que essa unidade é assaltada. Os ladrões entram, pegam todo o dinheiro do cofre, do caixa e amedrontam as funcionárias. Eu não aguento mais tanto roubo na região. A avenida Perimetral têm problemas de assaltos constantemente. Precisamos de um posto policial por perto”, reclama Anderson.

Até o fechamento desta matéria o proprietário da loja ainda não havia registrado boletim de ocorrência.