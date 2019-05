Felipão deve promover o retorno dos titulares contra o Internacional

03/05/2019 | 18:29



O Palmeiras deve ter o retorno dos principais jogadores para a partida deste sábado contra o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de escalar uma formação alternativa na última quarta-feira, contra a CSA, o técnico Luiz Felipe Scolari deve mandar a campo a força máxima, como indicou nesta sexta-feira, durante o último treino do time antes do compromisso.

No aquecimento, que foi aberto à imprensa, o elenco trabalhou completo na Academia de Futebol, à exceção somente dos atacantes Willian e Ricardo Goulart, que se recuperam de lesões no joelho. O colombiano Borja, que não foi relacionado para o jogo com o CSA por estar com dores no joelho esquerdo, participou da atividade e deve ficar à disposição para a partida.

A tendência é o time ser escalado com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Zé Rafael; Gustavo Scarpa, Dudu e Deyverson (Arthur Cabral). Grande parte desses titulares devem jogar também na partida seguinte do Palmeiras, na quarta-feira, contra o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Assim como a partida de estreia do Palmeiras, contra o Fortaleza, a partida contra o Inter terá transmissão pelo canal de TV fechada TNT. Os dois clubes fecharam acordo com a empresa pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2019 a 2024.