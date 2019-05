Com gol de Cristiano Ronaldo no fim, Juventus arranca empate com Torino

03/05/2019 | 18:10



Octocampeã nacional antecipadamente, a Juventus contou com o brilho de Cristiano Ronaldo para não perder o clássico de Turim. Atuando em casa nesta sexta-feira, o time empatou o segundo duelo consecutivo na competição graças ao gol do atacante português aos 37 minutos da etapa final, definindo o placar de 1 a 1 no duelo com o Torino, em casa, que abriu a 35ª rodada do Campeonato Italiano.

A Juventus chegou aos 89 pontos, frutos de 28 triunfos, cinco empates e duas derrotas nesta temporada. Já o Torino chegou aos 57, na sexta posição, o que o colocaria na fase preliminar da próxima edição da Liga Europa. Mas corre o risco de ficar para trás na sequência da rodada, sendo ultrapassado por Milan e Lazio. Além disso, está a dois pontos da quarta colocada Atalanta, ficando mais distante da briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

O clássico foi antecipado em um dia para não ser realizado no mesmo dia do aniversário de 70 anos da Tragédia de Superga, ocorrida em 4 de maio de 1949, acidente aéreo que provocou a morte de 31 pessoas, incluindo a base do time do Torino que conquistou cinco títulos italianos consecutivos.

O duelo contou com a participação de dois brasileiros: o zagueiro Bremer, ex-Atlético-MG, foi titular no Torino e o atacante Matheus Pereira, formado na base do Corinthians, entrou durante o segundo tempo na equipe de Turim.

O gol que abriu o placar da partida se iniciou com uma cobrança de lateral do português João Cancelo para o bósnio Miralem Pjanic. Só que o sérvio Sasa Lukic lhe tomou a bola e bateu colocado, na saída do polonês Szczesny, colocando o Torino em vantagem.

Só que a Juventus arrancou o empate aos 37 minutos do segundo tempo, quando Cristiano Ronaldo completou de cabeça um cruzamento de Leo Spinazzola. Foi o seu 21º gol no Italiano, o que o deixa empatado na vice-artilharia com Zapata, da Atalanta, e a dois de Quagliarella, da Sampdoria.

A Juventus voltará a jogar pelo Italiano em 12 de maio, fora de casa, contra a Roma. No mesmo dia, como mandante, o Torino receberá o Sassuolo.