Contundido, Arboleda desfalca o São Paulo na partida com o Flamengo

03/05/2019 | 17:25



O zagueiro Arboleda está fora do São Paulo na partida contra o Flamengo, domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O substituto do equatoriano será Anderson Martins, que entrou no lugar do defensor na última quarta-feira, na vitória sobre o Goiás.

O técnico Cuca ainda tem à disposição os zagueiros Rodrigo, Walce e Lucas Kal - Bruno Alves será o outro titular da posição neste fim de semana.

Exames realizados nesta sexta-feira detectaram um estiramento no músculo anterior da coxa esquerda de Arboleda. Com isso, o equatoriano ficará fora de algumas partidas do time na sequência do Brasileirão. O período de recuperação não foi divulgado, mas lesões assim costumam exigir de três a quatro semanas de afastamento.

Isso significa que o zagueiro corre risco de só voltar a defender o São Paulo após a disputa da Copa América no País. O futebol brasileiro terá suas competições interrompidas entre os dias 14 de junho e 14 de julho por causa do torneio de seleções.

Arboleda sentiu dores musculares na vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, no Serra Dourada. O zagueiro de 27 anos tem sido um dos principais destaques do setor defensivo do time na temporada.

Ele e Bruno Alves foram responsáveis pela boa fase do setor defensivo no Campeonato Paulista, até a decisão diante do Corinthians. Na finalíssima, Arboleda recebeu críticas pelo seu posicionamento no lance do segundo gol do Corinthians, marcado por Vagner Love.