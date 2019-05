Leo Alves



03/05/2019 | 17:18

Modernos, inovadores e com design marcante, esses veículos foram escolhidos pela redação do Garagem360 como os mais legais da história. Após um longo debate, motivado por este post no Twitter, quase 40 carros foram escolhidos pela equipe. E há modelos para todos os gostos. Confira todos eles na galeria a seguir.

Carros mais legais da história