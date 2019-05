Chace Crawford, de Gossip Girl revela que quase interpretou Capitão América

03/05/2019 | 17:10



Os fãs bem que gostariam de ver Chace Crowford em todos os lugares possíveis, mas, como isso não é viável, o ator teve de escolher entre os papeis que estavam a sua disposição! O astro revelo para a Vulture que foi convidado a interpretar o Capitão América quando ainda vivia Nate Archibald em Gossip Girl, mas teve de escolher um personagem só:

- Quando você está em uma série de TV aberta, está gravando nove meses por ano. Eles me ofereceram isso, mas se eu não me engano não tinham ideia que eu estava comprometido com Gossip Girl. Obviamente, eu tive que dizer isso para eles antes de qualquer coisa. Não ia ter como, mesmo que eles quisessem muito me escalar no papel, fazer isso funcionar na minha agenda. Eu acho que nunca cheguei a fazer o teste.

Mas se fosse hoje em dia, talvez o ator teria feito diferente:

- Bom, tendo em vista o quanto esses filmes foram bem-sucedidos, eu acho que não teria escolha. Mas essa é a vida, não tem jeito.