Emilia Clarke revela que seu irmão ficou constrangido com cena de sexo feita pela atriz em Game Of Thrones!

03/05/2019 | 17:10



Emilia Clarke participou recentemente do programa do Jimmy Kimmel na última quarta-feira, dia 1º, e deu uma entrevista super engraçada para falar sobre a épica última temporada de Game Of Thrones - revelando até que seu irmão trabalhou na série!

Emilia contou que seu irmão desempenhou o papel de camera man durante as gravações do programa:

- Ele está no departamento de câmeras. O que é incrível, é ótimo.

Kimmel, então, perguntou à ela se ele estava presente enquanto ela gravava a cena de sexo de sua personagem, Daenerys Targaryen, com o personagem de Kit Harington, Jon Snow, e a atriz respondeu, constrangida:

- Sim, ele estava lá em alguns dias. Ele disse: Ei, eu vou passar por aí, porque ele estava literalmente filmando na porta ao lado. E então eu disse: Não, eu estou bem! Está tudo bem, pode ficar aí!

O apresentador então perguntou para Emilia qual dos dois ficaria mais constrangido com as cenas de sexo na série, e a atriz não hesitou em responder:

- Ele, definitivamente!

Emilia também soltou uma informação especial sobre o quinto e penúltimo episódio da série, que será televisionado no dia 12 de maio:

- O episódio cinco será louco. É o maior de todos. Ache a maior TV que conseguir!