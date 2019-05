Santo André apresenta projeto sobre Praça da Cidadania em parceria com o Governo de São Paulo

Yasmin Assagra

03/05/2019 | 16:56



A Prefeitura de Santo André apresentou na tarde desta sexta-feira (3), junto ao Governo do Estado de São Paulo, o projeto atualizado da Praça da Cidadania na cidade. Além da unidade que está sendo construída no Capão Redondo, Santo André é o município pioneiro fora da Capital a receber o programa, com o intuito de criar espaços ecológicos, capacitação profissional, geração de empregos em comunidades carentes e estação de gestão de resíduos.

Estiveram presentes na coletiva, a primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo, Bia Doria, o presidente executivo do órgão, Filipe Sabará, a primeira-dama e presidente do Núcleo de Inovação Social de Santo André, Ana Carolina Rossi Barreto Serra e o prefeito Paulo Serra (PSDB).

“Estamos todos ansiosos. Acredito que será um grande trabalho, fruto de projetos que já existiam na cidade e conseguimos melhorar ainda mais com essa parceria. Assim que finalizado, esperamos que permaneça sempre ativo na comunidade”, ressalta Bia.