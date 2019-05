Gol, Air France e KLM transportaram 2,5 milhões em um ano de hub em Fortaleza

03/05/2019 | 17:01



A Gol, Air France e KLM anunciam em conjunto os resultados obtidos com o primeiro ano de operação do hub nordeste, em Fortaleza, iniciado em maio de 2018. Em um ano as três empresas transportaram mais de 2,5 milhões de passageiros entre destinos domésticos e internacionais, em mais de 17 mil voos operados por essa aliança.

Segundo a Gol, o novo hub ampliou as conexões de voos na região, principalmente na malha do norte e nordeste do País, e também permitiu às companhias europeias expandirem sua atuação no Brasil ao ligar Fortaleza aos aeroportos de Amsterdam-Schiphol e Paris-Charles de Gaulle.

"O hub em Fortaleza complementa a nossa operação, pois além de estar estrategicamente posicionado e oferecer facilidade de conexão com as regiões Norte, Nordeste e exterior", destaca em nota o vice-presidente comercial e marketing da Gol, Eduardo Bernardes.

Neste primeiro ano de operação do hub, a Gol informa que ampliou para 39% a sua oferta de voos na capital cearense quando comparado com o mesmo período do ano anterior. No total, a empresa realizou 16.683 voos e transportou mais de 2,4 milhões de clientes em seus aviões neste último ano. Atualmente são sete aeronaves dedicadas para atender os voos, que estão estruturados em dois períodos, um pela manhã e outro no final da tarde.

Desde o início das operações na capital cearense, o Grupo Air France-KLM aumentou em 75% a sua presença, partindo de 4 voos semanais (2 Air France e 2 KLM) para 7 voos semanais (3 Air France e 4 KLM) ou 1 voo diário em menos de um ano. A ocupação se manteve acima de 90% no período.

Para o segundo ano do Hub, a expectativa é de que as companhias aéreas francesa e holandesa tenham 28% mais voos e 31% mais assentos disponíveis em relação aos primeiros 12 meses.