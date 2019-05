Ativos da Avianca vão a leilão no dia 7; Azul, Gol e Latam estão habilitadas

03/05/2019 | 16:30



O leilão pelos ativos da Avianca Brasil, marcado para a próxima terça-feira, dia 7, às 13 horas, em São Paulo, contará com as presenças da Gol, da Latam e da Azul, todas habilitadas para participar. Serão leiloadas sete unidades produtivas isoladas (UPIs) da companhia aérea, com slots (autorizações de pouso e decolagem) nos principais aeroportos brasileiros, concorridos por todas as empresas, além do programa Amigo, de fidelidade, com quase 3 milhões de clientes cadastrados. Não há lance mínimo.

Importante ressaltar que as UPIs serão negociadas com certificado de operação aérea, exceto a do programa de fidelidade. As aeronaves da empresa não integram o pregão.

O certame será transmitido pela internet, mas os lances só poderão ser feitos presencialmente.

As UPIs que não arrematadas ficam com a Avianca Brasil, até nova decisão da Justiça.

Veja abaixo como foi estruturada cada UPI:

UPI A - 20 voos de Guarulhos, 12 voos do Santos Dumont e 18 voos de Congonhas

UPI B - 26 voos de Guarulhos, 8 voos do Santos Dumont e 13 voos de Congonhas

UPI C - 6 voos de Guarulhos, 6 voos do Santos Dumont e 8 voos de Congonhas

UPI D - 6 voos de Guarulhos, 4 voos do Santos Dumont e 4 voos de Congonhas

UPI E - 6 voos de Guarulhos, 4 voos do Santos Dumont e 9 voos de Congonhas

UPI F - 23 voos de Congonhas

UPI Programa Amigo - Membros, banco de dados e contatos do programa