Balé Imperial da Rússia volta ao País

Vinícius Castelli



05/05/2019 | 07:31



Após hiato de nove anos, o Balé Imperial da Rússia retorna ao Brasil em turnê inédita, com o espetáculo The Best of Tchaikovsky e comemora 25 anos de estrada. Em sua terceira passagem pelo País, o grupo sobe no palco do Teatro Prevent Senior, em São Paulo, em duas datas, dia 18, às 17h30 e 21h, dia 19, a partir das 18h.

As entradas custam de R$ 80 a R$ 240 e podem ser compradas pelo site www.eventim.com.br.

Com direção de Gediminas Taranda, criadora da companhia, o espetáculo conta com trechos de obras clássicas, como O Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida e e O Quebra-Nozes.

No total o elenco conta com 28 bailarinos, entre eles estão os solistas Ivan Zviagintsev (que já passou por companhias como Bolshoi, Russian Ballet Theatre e RussianNational Ballet); Kseniia Pukhlovskaia (Russian Ballet Theatre e RussianNational Ballet) e Lina Sheveliova (Teatro Nacional de Ópera e Balé da Moldávia).

Balé Imperial da Rússia – Dança. No Teatro Prevent Senior – Rua Coropé, 88, em São Paulo. Dia 18, às 17h30 e 21h, e dia 19, às 18h. Ingr.: R$ 80 a R$ 240 (www.eventim.com.br).