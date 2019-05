Bossa e jazz com pitadas da Itália

Vinícius Castelli



05/05/2019 | 07:28



A brasileira bossa nova e o jazz norte-americano se juntam com algo diferente: tempero da Itália. E quem se responsabiliza por isso é a cantora italiana Mafalda Minnozzi. Ela se apresenta hoje, a partir das 19h, no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo. A entrada é gratuita e os bilhetes estão esgotados. Caso haja desistência, os ingressos serão distribuídos na hora do show.

A artista da província de Pavia apresenta show batizado Retratos em Bossa & Jazz, que faz parte do projeto A Caminho do Interior – Encontro com a Alma Italiana de São Paulo, promovido pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo em parceria com a prefeitura de São Bernardo.

Segundo Mafalda, o espetáculo é focado na bossa, no jazz, e também nos grandes compositores que conversaram entre eles de uma forma cinérgica e criativa, “nos anos 1970, na Itália e no Brasil, criando uma linguagem musical, interessante e construtiva entre as duas culturas”, explica.

O repertório é ilustrado somente por releituras feitas a partir do percurso que a artista fez no Brasil, desde quando chegou aqui, em 1996. “Alguns grandes artistas que farei releitura são Chico Buarque, Bruno Martino, Ennio Morricone, Gino Paoli, Armando Trovajoli e Antonio Carlos Jobim, entre outros”, adianta.

Mafalda confessa que o jazz e a bossa nova são suas grandes paixões, “inclusive porque são ferramentas musicais que atravessam o ritmo especifico”, diz. Ela explica que a possibilidade de improvisação do jazz faz que o idioma venha em segundo plano, dando mais importância a força física do som por meio da batucada, improviso, do elemento surpresa. “Muito mais que o idioma expresso durante o canto”, reforça.

A italiana se recorda dos primeiros contatos com a música brasileira. “Era criança e estava encantada com as músicas do João Gilberto”, diz ela. Mafalda conta que canções como O Barquinho, O Pato, Chega de Saudade e Garota de Ipanema eram as músicas que mais tocavam naquela época. “Meus pais amavam a bossa nova”, explica.

Além dessas referências, Mafalda tem em sua cartilha o cancioneiro de nomes como Edith Piaf, Ornella Vanoni, Caterina Valente, Ella Fitzgerald e Elis Regina, por exemplo, Atualmente, confessa estar escutando Maria Gadú.

Há alguns anos, Mafalda morou um período no Brasil, mas depois voltou para a Itália. Hoje em dia vive um pouco aqui, um pouco em seu país natal e a maior parte do tempo em Nova York, mas a região tem um espaço especial reservado em seu coração. “Não é a primeira vez que estou me apresentando no (Grande) ABC, e em São Bernardo tenho um laço muito profundo de afeto e respeito recíproco. A região tem uma relação muito forte com a Itália, as origens tem muito a ver com o país, e tem vários jovens que estudam o idioma italiano, por meio de associações importantes da cidade”, explica.

Mas seu carinho pelo Brasil não para por aí. Ela se lembra de quando chegou, que o cantor e compositor Renato Russo (1960-1996) havia lançado fazia pouco tempo um álbum com canções em italiano. “Cheguei em um momento em que a música italiana estava em alta com o disco do Renato Russo e logo depois com o meu trabalho na Som Livre, onde fiquei muitos anos. Tive muitas músicas em novelas da Globo, e uma grande projeção nacional”, relembra. “O que me fez gostar deste País maravilhoso, foi exatamente isso: eu não me sentir uma estrangeira, apesar de estar a mais de 13.000 quilômetros de distancia da minha casa”, encerra.



Mafalda Minnozzi – Música, No Teatro Lauro Gomes – Rua Helena Jacquey, 171, em São Bernardo. Hoje, a partir das 19h. Grátis (ingressos estão esgotados, mas caso haja desistência os bilhetes serão distribuídos na hora).