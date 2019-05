Scheidt se destaca, mas fica fora da 'medal race' em competição na França

03/05/2019 | 16:20



O velejador Robert Scheidt encerrou nesta sexta-feira a sua participação na Semana Olímpica de Vela da França, disputada em Hyères. O bicampeão olímpico se destacou nas três regatas do dia e até melhorou sua campanha na classe Laser, mas não o suficiente para entrar na 'medal race', que decidirá o campeão do torneio neste sábado.

Scheidt começou o dia na 15ª colocação na classificação geral. E, ao ficar em 6º lugar, 10º e 14º nas três regatas do dia, respectivamente, o brasileiro evoluiu na competição e terminou em 11º, apenas uma posição acima do Top 10, que lhe daria a classificação para a disputa decisiva. Ele somou 95 pontos perdidos na competição, que conta com a participação de 69 barcos.

"Tivemos um dia bem duro, com vento muito forte. Começou 18 nós na primeira regata, subiu para vinte e poucos na segunda e chegou a 25, beirando os 30 nós, na terceira. Fui bem nas duas provas iniciais, ficando em sexto e décimo lugares. Infelizmente, na última, dei uma escorregadinha e poderia ter velejado melhor. Por pouco não estou na 'medal race', que era o objetivo aqui em Hyères", comentou o veterano.

Em Hyères, Scheidt disputou sua segunda competição desde que decidiu iniciar o ciclo olímpico na classe Laser para tentar disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, no próximo ano. "Foi um pena não disputar a 'medal race'. O lado positivo é que cresci dentro da competição. Fui melhorando minha velejada, minhas largadas, que estavam um pouco problemáticas. Esse foi um campeonato que comecei meio ruim. Pequei nos dois primeiros dias, mas consegui melhorar. Passei bem perto do objetivo final e preciso melhorar mais. Falta pouco para velejar no top 10, bem pouco", avaliou o atleta de 46 anos.

No sábado, Scheidt ainda vai para a água para disputar uma regata simbólica, que terá apenas os barcos que ficaram entre o 11º e o 35º posto. A liderança geral segue com o australiano Matthew Wearn, com apenas 14 pontos perdidos.

Antes de competir em Hyères, Scheidt disputou o Troféu Princesa Sofia, em Palma de Maiorca, na Espanha. Foi apenas o 12º colocado geral na competição encerrada no começo de abril.

Scheidt retornará à Itália após o evento em Hyères, onde vai se preparar para o Mundial de Classe Laser, que será realizado a partir de 3 de julho na raia dos Jogos de Tóquio. Também nela, o brasileiro pretende disputar o evento-teste olímpico, previsto para agosto.